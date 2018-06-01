Повзрослевший Кристофер Робин встречает своего старого друга плюшевого медвежонка Винни-Пуха. Американская кинокомпания Walt Disney Pictures представила трейлер к приключенческому фильму для детей "Кристофер Робин" режиссера Марка Форстера. В главной роли — Юэн Гордон Макгрегор.
Вечный Винни-Пух
Вечный Винни-Пух
История непоседливого медвежонка не теряет своей популярности. В июле на торгах в аукционном доме Sotheby's будут представлены оригиналы иллюстраций из книжки о Винни-Пухе, которые почти 100 лет назад нарисовал художник Эрнест Шепард. Выполненная пером и чернилами карта Стоакрового леса может уйти с молотка за 200 тысяч евро.
Фильм "Кристофер Робин" с элементами анимации и живыми героями, основанный на приключениях персонажей культовой сказки Алана Милна, выходит на экраны в августе.