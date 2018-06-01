ЕС-США: "зуб за зуб"

Евросоюз опубликовал 10-страничный список американских товаров, подлежащих обложению новыми пошлинами. Среди них - мотоциклы Harley-Davidson и бурбон. Это ответ на введенные накануне Соединёнными Штатами тарифы на импорт стали и аллюминия.

Еврокомиссар по торговле сказала в Брюсселе, что тем самым ЕС восстанавливает нарушенный баланс:

«Я бы не прибегала к термину «торговая война », поскольку он имел бы психологический эффект, а мы к этому ещё не пришли, - сказала Сесилия Мальмстрём. - Но ситуация вызывает беспокойство, она может обостриться. Кроме того, экономическое оздоровление, которое мы наблюдали в последнее время не только в Европейском Союзе, рискует быть этим ослаблено. Так что США играют здесь в опасную игру ».

Руководители главных учреждений ЕС назвали действия Соединённых Штатов протекционистскими и противоречащими взаимным интересам двух союзников. Глава представительства в Брюсселе Американской торговой палаты предостерегла европейцев от недружественных шагов:

«Отношения между ЕС и США — одни из самых сильных в мире, их сотрудничество — крупнейшее в мире, - сказала Сюзан Дангер. - Оно обеспечивает 15 млн рабочих мест по обе стороны Атлантики. Американские инвестиции в Европе достигают 2 трлн евро. Такие связи нужно развивать. Но нас беспокоит риск эскалации, обострения торгового спора и обмен ударами по принципу "зуб за зуб". Это не поможет никому».

Евросоюз попросил Всемирную торговую организации проверить, законны ли американские тарифы и могут ли они быть обоснованы, как утверждает президент Трамп, требованиями национальной безопасности.