Саммиту КНДР-США снова дан "зелёный свет"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он всё-таки встретится 12 июня в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Я думаю, это будет очень успешный, абсолютно успешный процесс», — сказал Трамп после встречи с посланником Кима в Вашингтоне. Впрочем, саммит будет проходить в ограниченном формате. Соединённые штаты, по словам президента, не намерены подписывать никаких документов во время этой встречи.