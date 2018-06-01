Американские пошлины: ответные угрозы

"Недопустимым", "ошибочным", "абсурдным" назвали Франция, Канада и Мексика решение Соединённых Штатов о вводе пошлин на экспорт металлов из этих стран. В телефонном разговоре с Дональдом Трампом французский лидер Эммануэль Макрон пригрозил "решительным и пропорциональным ответом" на "незаконные меры". Ту же позицию высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Это жёсткое и неприемлемое решение. Это решение вопроса с позиции силы. Но дела в мире, международные отношения не подпадают под действие таких законов. Международные отношения - это не Дальний Запад... Мы не хотим вести торговую войну. И мы думаем, что проведение президентом Трампом агрессивной, изоляционной политики должно когда-то завершиться", - сказал он.

Меры Вашингтона "нарушают правила Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли", - заявили в Оттаве, добавив, что они будут оспорены в ВТО.

"Скажу чётко: эти тарифы абсолютно неприемлемы", - так прокомментировал ситуацию канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Минфин страны анонсировал контрмеры, которые коснутся целого ряда американских товаров - от металлопродукции до виски и кленового сиропа.

"Это рестрикции на сумму 16 миллиардов 600 миллионов канадских долларов. Это самые масштабные действия в сфере торговли, предпринятые Канадой в послевоенную эпоху", - пояснила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд.

Не осталась в стороне и Мексика, власти которой также выступили против "несправедливого решения США". Министр экономики страны Ильдефонсо Гуахардо выступил со следующим заявлением: "Сегодня мы объявляем о принятии зеркальных мер, которые окажут влияние на внешнеторговый оборот с Соединёнными Штатами".

О том, что "Евросоюз выступит единым фронтом" против протекционистской политики штатов, предупредила канцлер Германии Ангела Меркель. Симметричные и ассиметричные ответные меры готовит и Еврокомиссия.