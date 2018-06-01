46-летний Педро Санчес становится третьим премьером-социалистом в новейшей истории Испании. Он же — первый, избранные не по итогам всеобщего голосования.
Первый избранный и первый неизбранный
Первый избранный и первый неизбранный
Именно Санчес, как лидер оппозиции, инициировал вотум недоверия действующему главе кабинета. Он же ещё несколько дней назад предложил Мариано Рахою добровольно сложить с себя полномочия, чтобы не затягивать политический кризис — но лидер Народной партии предпочёл дождаться формальных результатов голосования.
Педро Санчес начинал политическую деятельность в Молодежной организации Испанской социалистической рабочей партии. Во второй половине 2000-х состоял в городском совете Мадрида. Тогда же начал преподавать экономику.
В июле 2014 года стал генеральным секретарём соцпартии — впервые в истории лидера избирали прямым голосованием всех партийцев.