Футбол в невесомости

Футбольный мастер-класс от российских космонавтов - Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели тренировку в невесомости. Задача эта оказалась непростой. Даже ударить по мячу в условиях гравитации не так просто: он все время так и норовил улететь в сторону еще до того, как его касались ногой. Несколько раз космонавты пытались забить гол ударом через себя и даже вися вверх ногами, правда, на видео непонятно, удалось ли им отправить мяч в "ворота". Результаты матча не сообщаются.