Футбольный мастер-класс от российских космонавтов - Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели тренировку в невесомости. Задача эта оказалась непростой. Даже ударить по мячу в условиях гравитации не так просто: он все время так и норовил улететь в сторону еще до того, как его касались ногой. Несколько раз космонавты пытались забить гол ударом через себя и даже вися вверх ногами, правда, на видео непонятно, удалось ли им отправить мяч в "ворота". Результаты матча не сообщаются.
Футбол в невесомости
Футбол в невесомости
Для тренировки космонавты использовали официальный мяч мирового первенства. На орбиту его доставил Артемьев еще два месяца назад. На Землю мяч вернут через два дня, а 14 июня он будет задействован в матче открытия мирового первенства: в "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.
У интернет-пользователей появилась также возможность увидеть фотографии стадионов, снятые с орбиты. Кадры опубликованы на сайте "Роскосмоса".