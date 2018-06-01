Обычно водой тушат огонь, но иногда все происходит с точностью да наоборот. В России появилась в продаже вода марки "Святой источник", бутылка из-под которой выполнена в форме мяча. Идея интересная, без сомнений... Только вот тара оказалась огнеопасной. Первыми на это обратили внимание сотрудники одного из петербургских офисов. Они поставили бутылку на пол, а через какое-то время увидели, как задымился линолеум.
"Зажигательная" вода
"Зажигательная" вода
Позже журналисты редакции "Фонтанка" провели собственный эксперимент. Они поставили на землю бутылку воды, а рядом с ней положили лист черной бумаги и спичечный коробок. Спички загорелись меньше чем через минуту.
Причина - законы физики. Из-за шарообразной формы бутылка собирает лучи в одной точке. Фактически это идеальная линза.
Представитель компании-производителя в то же время подчеркнул, что бутылка соответствует всем стандартам и абсолютно безопасна, если соблюдать требования, указанные на этикетке: "Хранить в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов Цельсия".