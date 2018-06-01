В пятницу утром в парламенте Испании будет поставлен на голосование вотум недоверия кабинету Мариано Рахоя, который накануне в одном из мадридских ресторанов ужинал с соратниками. Как говорят наблюдатели, в качестве главы кабинета министров - в последний раз.
Судьба премьер-министра в руках депутатов
Судьба премьер-министра в руках депутатов
Пункт о вотуме был внесен в повестку заседания лидером партии социалистов Педро Санчесом после того, как стали известны судебные вердикты по делу о крупнейшем коррупционном скандале, "делу Гюртель. "Народная партия" Рахоя была признана виновной как участник схемы с противозаконным обогащением. Сам Рахой неоднократно заявлял, что уходить в отставку, добровольную или вынужденную, не собирается, и пробудет на посту премьер-министра весь четырехлетний срок.