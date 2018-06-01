ЕС - США: новый этап торговой войны

Плохой день для всемирной торговли, заявил глава Еврокомиссии, узнав о том, что США ввели пошлины на экспорт металлов, которые коснулись и стран Евросоюза. Это было одним из предвыборных обещаний Трампа. Так он хотел защитить внутренний американский рынок.

ЕС считает подобный протекционизм незаконным и намерен обратиться в Всемирную торговую организацию, которая по уставу имеет прерогативу разрешать подобные споры.

"Мы немедленно составим иск и подадим его во Всемирную торговую организацию, в ближайшие часы будет объявлено об ответных шагах. Мы в состоянии сделать в отношении США то же самое. Подобные односторонние меры абсолютно неприемлемы, особенно, когда речь идет о торговле", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

ЕС уже грозил ввести пошлины на американский импорт, упоминались джинсы "Ливайс" и мотоциклы "Харли Дэвидсон".

США - второй по значению торговый партнер ЕС, когда речь идет об экспорте стали и алюминия. Сталелитейная отрасль - крупный работодатель. В этой сфере заняты 320 тысяч человек, объем производства составляет 170 млн тонн ежегодно. В общей сложности на территории Европы расположено 500 сталелитейных производств. В США экспортируется почти 5 миллионов тонн этой продукции.

Указ о введении пошлин был подписан Дональдом Трампом два месяца назад, но вступление ограничений в силу было временно заморожено.