Сборная России по футболу под угрозой допингового скандала

В списках кандидатов в сборную России по футболу есть по меньшей мере один фигурант допингового скандала. Об этом заявил информатор Всемирного антидопингового агентства, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, этот спортсмен был в числе тех, чьи положительные допинг-тесты скрывались по требованию бывшего тогда министром спорта Виталия Мутко: «Мутко как мой начальник и влиятельный человек, в том числе в российском футболе, сказал мне: не трогай футболистов. Если есть возникнут проблемы, сразу докладывай мне. Обычно я докладывал моему непосредственному начальнику, замминистра Юрию Нагорных, а он уже отчитывался перед Мутко».