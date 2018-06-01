В списках кандидатов в сборную России по футболу есть по меньшей мере один фигурант допингового скандала. Об этом заявил информатор Всемирного антидопингового агентства, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, этот спортсмен был в числе тех, чьи положительные допинг-тесты скрывались по требованию бывшего тогда министром спорта Виталия Мутко: «Мутко как мой начальник и влиятельный человек, в том числе в российском футболе, сказал мне: не трогай футболистов. Если есть возникнут проблемы, сразу докладывай мне. Обычно я докладывал моему непосредственному начальнику, замминистра Юрию Нагорных, а он уже отчитывался перед Мутко».
Сборная России по футболу под угрозой допингового скандала
Сборная России по футболу под угрозой допингового скандала
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Мутко сказал мне: не трогай футболистов.экс-глава Московской антидопинговой лаборатории
По словам Родченкова, предстоящий Чемпионат мира должен быть чище благодаря международному контролю за допингом, а в отношении футболистов, на которых указало WADA, ведётся расследование. Между тем, в ФИФА уже сообщили, что дела о допинге в российском футболе закрыли: в материалах WADA и расследовании Ричарда Макларена не нашли доказательств употребления запрещённых веществ.