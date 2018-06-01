Ученые ЕС научились разбирать электронные отходы на ингридиенты

Программа "Планета бизнеса" приглашает в Германию для разговора о том, как оптимизировать вторичную переработку отжившей свое электроники - телефонов, батарей.

Наш гид - Маттиас Хуйскен, генеральный дириектор платфомы IFIXIT. Его компания - участница европейского проекта СloseWEEE.

Маттиас Хуйскен, эксперт по вторичной переработке электроники: "Наша задача в рамках европейского проекта - найти безопасные, экономически выгодные способы утилизации электроники. Это серьезная проблема: в прошлом году в Европе мы накопили 12 миллионов тонн таких отходов".

Вместе с Матиасом мы едем в город Крефельд, где работает фирма Accurec, занимающаяся утилизацией батарей, аккумуляторов. Это небольшое предприятие - также один из 12 партнеров уже упомянутого проекта CloseWEEE. Эксперты компании раскладывают отжившую свою электронику на составные части, выделяя химические элементы по отдельности, а не в сплаве, как раньше. Так, здешним исследователям впервые удалось по отдельности "достать" из батарей литий и графит.

Райнер Вейер, генеральный директор, Accurec: "Сегодня, работая с литий-ионными аккумуляторами, мы умеем доставать никель, медь, кобальт, но вот эти два элемента - литий и графит - мы по отдельности выделять не умели. А теперь научились, первыми в мире".

Вычленить отдельно литий и отдельно графит - важный шаг вперед. Речь идет о редких, дорогих материалах, сфера применения которых растет. За полтора года их рыночная стоимость выросла в три с лишним раза. Участники проекта CloseWEEE играют на опережение, предвидя дальнейшее увеличение спроса .

Райнер Вейер, генеральный директор, Accurec: "Поддержка, которую мы получаем для продолжения работы - это не просто жест помощи, это абсолютная необходимость для того, чтобы стимулировать начатые нами исследования".

Тем временем наш гид, Маттиас, подробнее рассказывает нам о замыслах своей компании: "Вот смотрите, если вы хотите утилизировать смартфон, вам нужно понимать, что и где искать. Мы создаем специальную платформу, которая позволит компаниям, занимающимся вторичной переработкой, четко понимать, где и какие элементы находятся, в каких комбинациях". Проект CloseWEEE финансируется Еврокомиссией. Его цель - перевести в практическую плоскость директиву о вторичной переработке, которую власти ЕС адресовали промышленным компаниям Старого Света.

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Вторичная утилизация в ЕС:

Спрос на экстрагируемые в результате вторичный переработки элементы растет. Речь идет в том числе о дорогих и редких элементах, рыночная стоимость которых неуклонно повышается.

Наши смартфоны и компьютеры содержат до 60 элементов, среди которых - и дорогие металлы.

Европейская программа по развитию исследований и инноваций Horizon 2020 выделяет 600 миллионов евро на развитие рынка вторничного сырья. ​В ее рамках действует инициатива CloseWEEE, цель которой- научиться "доставать" важные и дорогостоящие элементы из отжившей свое электроники - к примеру, телефонов, аккумуляторов, батарей.

Полезные ссылки:

- CloseWEEE project

- Европейская политика по сырью

- Сырье в рамках программы Horizon 2020h

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