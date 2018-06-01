Антонио Таяни: "Это не наше правительство"

Политический кризис в Италии преодолён. Новое правительство приведено к присяге. Чего ждёт от него Евросоюз? Как будут складываться отношения Рима с Брюсселем? На эти вопросы отвечает председатель Европейского парламента Антонио Таяни.
Эфи Кутсокоста, Euronews:
"Как вы думаете, возможна ли такая ситуация, при которой Еврокомиссия скажет итальянскому или любому другому народу, как именно ему поступать, какие решения принимать?"
Антонио Таяни, глава Европарламента:
"Италия - свободная демократическая страна. Наша работа как граждан - принимать решения относительно будущего страны. Конечно, мы - часть Европейского Союза. Это значит: нужно уважать европейские правила. При этом, есть возможность работать над тем, чтобы вносить в них изменения. Но мы - итальянцы - свободны в принятии решений".
На вопрос о том, что думает Таяни о новом популистском правительстве, будучи представителем правоцентристского движения, он ответил:
"В моей стране моя партия выступает против этого правительства и не будет голосовать за него. Это не наше правительство. Но как председатель Европарламента, скажу : в ЕС должны точно знать, что оно намерено делать"