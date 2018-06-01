Антонио Таяни: "Это не наше правительство"

Политический кризис в Италии преодолён. Новое правительство приведено к присяге . Чего ждёт от него Евросоюз? Как будут складываться отношения Рима с Брюсселем? На эти вопросы отвечает председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

"Как вы думаете, возможна ли такая ситуация, при которой Еврокомиссия скажет итальянскому или любому другому народу, как именно ему поступать, какие решения принимать?"

Антонио Таяни, глава Европарламента:

"Италия - свободная демократическая страна. Наша работа как граждан - принимать решения относительно будущего страны. Конечно, мы - часть Европейского Союза. Это значит: нужно уважать европейские правила. При этом, есть возможность работать над тем, чтобы вносить в них изменения. Но мы - итальянцы - свободны в принятии решений".

На вопрос о том, что думает Таяни о новом популистском правительстве, будучи представителем правоцентристского движения, он ответил:

"В моей стране моя партия выступает против этого правительства и не будет голосовать за него. Это не наше правительство. Но как председатель Европарламента, скажу : в ЕС должны точно знать, что оно намерено делать"