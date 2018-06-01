No comment: самое интересное за неделю

На пустынном плато Пальпа в Перу археологи при помощи дронов обнаружили 25 ранее неизвестных геоглифов. Все они принадлежат к наследию древнейших культур Наска и Паракас. В США четыре павлина сбежали из филадельфийского зоопарка. Несмотря на все усилия полицейских, поймать беглецов так и не удалось. Извержение гавайского вулкана Килауэа, которое не прекращается с начала мая, становится всё более зрелищным и устрашающим. Из образовавшихся разломов на несколько десятков метров поднимаются фонтаны лавы. Раскалённая масса уничтожает всё на своём пути. А в Брюсселе, на площади возле здания Еврокомиссии сторонники мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке выставили 4500 пар обуви - в память о каждом убитом палестинце за последнее десятилетие.