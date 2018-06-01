No comment: лучшее за неделю

Проливной дождь и грозы пришли во Францию, не миновав столицу. Сбои в движении транспорта, закрытие нескольких станций метро из-за наводнения осложнили жизнь парижанам, особенно - жителям 19-го округа. Там уровень воды поднялся до 30-сантиметровой отметки. Молния ударила в главную парижскую достопримечательность - Эйфелеву башню. Момент запечатлели камеры видеонаблюдения.

Австралийский Сидней накрыл густой смог из-за пала травы, который накануне организовали пожарные. Они не ожидали, что дым быстро распространится и окутает мегаполис. Уровень загрязнения воздуха на северо-западе Сиднея был оценен как "опасный". Власти призвали горожан не покидать помещения, пока дым не рассеется.

Кадры с места нападения в бельгийском городе Льеж облетели весь мир. Мужчина застрелил двух женщин-полицейских и проходящего мимо молодого человека. Взяв в заложники сотрудниц местного лицея, он вступил в перестрелку со стражами порядка и был убит. Злоумышленником оказался отпущенный в "пенитенциарный отпуск" 36-летний бельгиец.

В рамках кампании по борьбе с коррупцией на Филиппинах прошла акция по уничтожению конфискованных мотоциклов. Так, под гусеницы бульдозера угодили 122 мотоцикла и мотороллера.

Власти Йоханнесбурга опубликовали видеоролик в своей странице в Twitter, предупреждающий об опасности курения. В нём показали легкие здорового человека и курильщика с предложением найти между ними отличия.