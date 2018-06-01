Гигантская панда прогулялась по деревне
В гости к жителям китайской деревни заглянула гигантская панда. Инцидент произошел в провинции Сычуань на юго-востоке страны. Панда искала еду и совсем не обращала внимания на удивленных прохожих.
Оказалось, что 11-летнее животное по имени Жен-Жен в марте выпустили на волю в рамках проекта по размножению бамбуковых медведей. Об этом сообщили в Китайском научно-исследовательском центре по сохранению большой панды.
Жен-Жен уже вернулась домой в заповедник Вэньчуань-Улун.