Кто лучше сыграл на рояле?
Лауреат международных конкурсов Роберто Просседа и робот-пианист Теотронико сразились в "баттле" на сцене Пекинского концертного зала. У робота-пианиста — 53 пальца, которыми он может двигать с необычайной быстротой и точностью. Теотроника создал в 2012 году итальянец Матео Сузи. Необычный концерт состоялся в рамках фестиваля искусств Meet-In-Beijing. Оценкой служили аплодисменты зрителей: Тео получил больше всего аплодисментов за технику игры, а Просседа — за экспрессивность исполнения.