НБА: рекорды плей-офф

До этого один игрок зарабатывал более 50 очков в финальном матче лишь пять раз в истории, причём в предыдущий раз это был Майкл Джордан ещё в 1993 году. Джеймс сравнялся с Джорданом по числу «30-очковых» игр в плей-офф и обошёл его по количеству финальных матчей, где игрок набирал более 40-ка очков.

Тем не менее, в овертайме верх одержали «Уорриорз» — 124:114. В составе победителей Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 13 очков, 11 подборов и девяти перехватов.

Ещё один рекорд — сама финальная серия: «Голдэн стейт» и «Кливленд» представляют свои конференции в финале в четвёртый раз подряд; такого в истории НБА ещё не было.

Следующий матч финалистов состоится 4-го июня. Серия ведётся до 4-х побед.