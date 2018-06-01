Европейский рынок: вздох облегчения

В пятницу индекс IBEX, объединяющий 35 крупнейших компаний Испании, вырос на 2%, после того как парламент лишил Мариано Рахоя дожности премьера и кабинет министров возгавил оппозиционный лидер Педро Санчес.

Новость о перестановках в правительстве чаще вызывает у инвесторов панику. Но поскольку кабинет представлен по большей части политиками проевропейскими, риск политического кризиса в стране меньше, чем в соседней Италии, - поясняют аналитики.

Впрочем, по их мнению, состояние, в котором пребывают рынки сегодня, устойчивым назвать нельзя.

"В Испании этот правительственный кризис наступил в самый неподходящий момент. Страна восстановила экономику, почти встала на ноги. И тут возникли политические проблемы. Испания - своего рода, "якорь стабильности Европы", будем надеяться, им и останется. Но в целом, базовые условия для Евросоюза отнюдь не благоприятные, скорее наоборот", - поясняет Штефан Шарфеттер, финансовый аналитик в Baader Bank.

Известие о формировании правительства в Италии - третьей по величине экономики еврозоны - инвесторы восприняли с воодушевлением, несмотря на то, что ключевые посты в нём заняли представители антисистемных партий. Доходность гособлигаций резко снизилась, а индекс итальянских акций взлетел более чем на 2%.