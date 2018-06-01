Лужа вместо раковины: как мыли посуду в ресторане в Малайзии?

Вкусная еда и чистота – то, чего мы обычно ждем, когда идем в ресторан... Но посетителей кафе Raj’s Banana Leaf, расположенного в одном из престижных районов Малайзии Куала-Лумпуре, ждало горькое разочарование. Сотрудников этого сняли на видео в тот момент, когда они мыли посуду... в луже. На кадрах видно, как работники ресторана, сидя на корточках, ополаскивают подносы в грязной воде.