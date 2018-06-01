Льеж скорбит. Италией правят популисты. Миграция вносит раскол

«Город, объединённый горем… Сотни людей присоединились к полицейским силам и властям Бельгии, чтобы воздать должное трём жертвам теракта в Льеже. Две женщины-полицейские и молодой человек были убиты наркодельцом, который был выпущен из тюрьмы на два дня.

Он был застрелен полицией в близлежащей школе сразу после своих атак.

Убийца, Бенджамин Хэрман, прокричал во время нападения «Аллаху Акбар» – так мусульмане подтверждают свою веру. Отбывая срок, он был в последние годы в контакте с исламскими радикалами.

Хотя Хэрман фигурировал в докладах органов безопасности, когда находился в тюрьме, власти считали его незначительной фигурой. Но учинённое им насилие подтвердило опасения, что европейские тюрьмы стали инкубаторами для джихадизма.

Бывшие заключённые стояли за рядом исламистских нападений в Европе. В Бельгии известно немало людей, которые попадали в тюрьмы как мелкие преступники и выходили из них как террористы.

Политическая ситуация в Италии на этой неделе очень похожа на знаменитую картину Томаса Коула «Путь империи: разрушение».

Переговоры между двумя популистскими партиями вначале привели к соглашению, а затем к конституционному конфликту с президентом Италии Серджио Матареллой и множеством сопутствующих стычек.

В конце концов, Матарелла доверил управление страной с третьей по размеру экономикой еврозоны правительству, составленному из людей, враждебных к Евросоюзу, евро и нелегальным мигрантам.

Разумеется, рынки переполошились, и европейские активы продавались агрессивно.

В Брюсселе многие опасаются, что неурядицы в Италии начали представлять угрозу для валютного блока в целом.

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, по мнению критиков, зашёл слишком далеко, когда предложил итальянцам следить за рынками и не голосовать за популистов.

Он сделал свои замечания через несколько дней после того, как популистский лидер Маттео Сальвини объявил, что Италия – не колония, а итальянцы – не рабы Германии, французов или спреда на рынке облигаций.

Это побудило владельца газетного киоска в Перудже сообщить своим немецким клиентам, что будет взимать с них на 50 проц больше из-за этой разницы в ценах между германскими и итальянскими облигациями.

«Наша нация любит жить за чужой счёт, и я уверен, что вы это поймете», – так закончилось объявление. Жалко, что этот инцидент вылился в итальянско-немецкую перепалку.

С этой точки зрения, большая удача, что сборные этих двух наций не встретятся на предстоящем кубке мира по футболу. Ибо, как вы знаете, Италия не смогла пробиться на этот турнир.

Одна из причин, по которой итальянские популисты так разозлились на брюссельский истеблишмент и канцлера Германии Ангела Меркель, – это продолжающийся миграционный кризис.

Из-за своего географического положения Италия стала прифронтовым государством в борьбе с нелегальной иммиграцией. В прошлом страна часто чувствовала себя в одиночестве и без достаточной поддержки со стороны остальной Европы.

Но теперь руководство ЕС признало, что Италия несёт слишком большое бремя, и захотело реформировать нынешнюю миграционную политику.

Но чтобы это получилось, требуется единство позиций Европейских парламента и совета, а оно ещё не достигнуто».