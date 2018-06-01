Почти 90 дней без правительства — абсолютный антирекорд в послевоенной истории Италии. Но сегодня министры нового кабинета наконец приносят присягу.
Первое в истории — с третьей попытки
Первое в истории — с третьей попытки
Юрист Джузеппе Конте, получивший от президента Серджо Матареллы второй за 8 дней мандат на формирование кабинета, представил главе государства список, который на этот раз был одобрен.
В прошлый раз Матарелла заблокировал кандидатуру министра экономики и финансов Паоло Савоны, известного своими антиевропейскими взглядами. В новом кабинете он же будет отвечать за европейские дела, что президента устроило.
Лидеры победивших 4-го марта партий — Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо — от премьерского поста отказались, поскольку считается, что оба движения входят в коалицию на равных. Сальвини возглавит МВД, а ди Майо станет вице-премьером по социальной политике и экономразвитию.
Так или иначе, Италия — и вся Западная Европа — получили первое в истории правительство популистов. Несмотря на заметное смягчение риторики по сравнению с предвыборной кампанией, кабинет рассматривают как весьма евроскептический.