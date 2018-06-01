Прагматизм или риск?

«Это правительство популистов и демагогов — евроскептическое и антииммигрантское — похоже, удержится, и мы посмотрим, на что будет похоже первое „трампообразное“ правительство крупной европейской экономики. Выступят ли они против Европы или смягчат риторику, введут ли они радикальную экономическую политику, которая пробьёт дыру в итальянском бюджете, или окажутся прагматичнее?

Оскорбление для Европы — уже тот факт, что антиевропейский экономист Паоло Савона, чью кандидатуру на пост министра экономики заблокировал президент, теперь станет министром по делам Европы. План „Б“ Савоны — выход из еврозоны; Италия может и не выйти из зоны единой валюты, но и помимо этого они планируют статьи расходов на 100 миллиардов евро.

Сейчас финансовые рынки немного успокоились после того, как были напуганы ситуацией в Италии и продажей итальянских бондов. Но если новое правительство продемонстрирует, что действительно собирается ввести плоскую шкалу налогообложения, которая пробьёт дыру в бюджете и создаст дефицит в 50 миллиардов ежегодно, или если оно попытается аннулировать пенсионную реформу, которая стоила 200 миллиардов евро — если кабинет предпримет подобные безответственные шаги, тогда вступят в дело рынки, рейтинговые агентства понизят рейтинги Италии и обесценят облигации — тогда даже Марио Драги с его количественным смягчением не сможет спасти Италию.