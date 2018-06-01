Страны ЕС спорят о мигрантах

Программа Insiders приглашает продолжить разговор о нелегалах в Европе. По статистике, пик притока беженцев позади ( для сравнения, в 2016 году в Старый свет по Средиземному морю прибыли свыше 360 тысяч человек, в 2017 году - 170 тысяч) , однако сегодня проблемой номер один становится внутриевропейское перемещение мигрантов.

Странам ЕС не удалось выработать единой политики в отношении приема, размещения и адаптации тех, кто имеет право на статус беженца. Практика квотирования (каждая страна-член страна берет определенное количество мигрантов), предложенная ЕС в 2015 году, провалилась - из-за сопротивления группы государств, в их числе Польша, Чехия и Венгрия.

Тем временем страны, которые в силу географических особенностей первыми принимают на себя волну беженцев - Италия и Греция - по-прежнему просят соседей о помощи. На этом фоне Еврокомиссия выступила с инициативой о пересмотре Дублинского соглашения, регулирующего права и обязанности членов ЕС в отношении беженцев. В Брюсселе считают, что "оно устарело и несправедливо".

Дублинское соглашение, напомним, было принято в 1990 году, одной из его основополагающих норм является так называемое правило "первой страны": претендент на статус беженца должен просить убежища в той стране Евросоюза, в которую он прибыл сначала. Если нелегал задержан в другом государстве ЕС, его власти имеют право выслать человека "в страну первого пребывания".