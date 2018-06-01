Кот из Эрмитажа - предсказатель на ЧМ-2018

К Чемпионату мира по футболу Государственный Эрмитаж готовит собственного кота-предсказателя. Животное по кличке Ахилл проходит тренировку и приводит себя в лучшую физическую форму. Ветеринарный врач музейных котов Анна Кондратьева говорила в интервью ТАСС, что Ахиллу надо было сбросить вес: «Он соблюдает специальную диету, каждый день по несколько раз занимается на тренажере — бегает в колесе, — и очень активно занимается социальной деятельностью».

Под «социальной деятельностью» подразумевают участие в публичных мероприятиях. Кот уже появился на параде ретро-автомобилей, приуроченному к дню рождения Петербурга. В день защиты детей его отвезли к пациентам детского хосписа.

Для Ахилла сшили собственную форму в цветах национальной сборной. Ему подарили «кошачий разговорник» с изображениями котов разных стран и с указанием того, как на разных языках сказать «мяу».

Для Ахилла Чемпионат мира станет уже не первым турниром, на котором его используют как предсказателя. Во время Кубка конфедераций перед важными матчами ему предлагали выбрать между двумя мисками с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд. Кот из Эрмитажа тогда правильно «указал» победителя финала: Германию.