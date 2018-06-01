В поисках двух львов, двух тигров и ягуара полиция застрелила медведя: сразу несколько хищников сбежали из зоопарка в городке Люнебах на западе Германии.
В поисках тигров убили медведя
В поисках тигров убили медведя
Жителей Люнебаха и близлежащих населённых пунктов призывали без необходимости не выходить из дома и следить за новостями.
В итоге хищники были найдены с помощью беспилотника — уйти далеко они не успели, их поймали. Обстоятельства гибели медведя неизвестны.
Среди людей пострадавших, по имеющимся данным, нет.
Причиной побега называют проливные дожди и сильные наводнения: местная река буквально затопила зоопарк, вода размыла клетки.