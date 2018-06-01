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Срочная новость

Германия

В поисках тигров убили медведя

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В поисках тигров убили медведя

В поисках тигров убили медведя
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Eifel Zoo
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В поисках двух львов, двух тигров и ягуара полиция застрелила медведя: сразу несколько хищников сбежали из зоопарка в городке Люнебах на западе Германии.

Жителей Люнебаха и близлежащих населённых пунктов призывали без необходимости не выходить из дома и следить за новостями.

В итоге хищники были найдены с помощью беспилотника — уйти далеко они не успели, их поймали. Обстоятельства гибели медведя неизвестны.

Среди людей пострадавших, по имеющимся данным, нет.

Причиной побега называют проливные дожди и сильные наводнения: местная река буквально затопила зоопарк, вода размыла клетки.