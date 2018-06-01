"Флотилия свободы" бросила якорь в Амстердаме

"Флотилия свободы-2018" бросила якорь в порту Амстердама. Состоящая из четырех судов, она - как и предыдущие участники движения "Свободная Газа" - ставит целью прорыв морской блокады сектора Газа, осуществляемой с 2007 года Израилем.

Чарли Андреассон - правозащитник и моряк на судне под названием "Возвращение": "Для меня - это вопрос совести. Если кто-то из моих детей спросит меня: "Папа, почему ты ничего не делаешь, зная, что там происходит?", мне надо будет что-то ему ответить"...

В этом году все участники "Флотилии свободы" прошли тренинги на оказание ненасильственного сопротивления. Их организовал Джон Тернбулл, специалист из Ванкувера: "Мы не хотим пострадать и не хотим никому причинить вреда. Мы плывем для того, чтобы обменяться идеями и мнениями о происходящем".

С 2007-го по 2009-й годы движение "Свободная Газа" организовало несколько морских караванов для жителей сектора Газа, после чего Израиль назвал флотилию провокацией и стал перехватывать суда. В 2010-м в ходе операции израильских ВМС против головного судна флотилии "Мави Мармара" погибли 9 активистов, около 50 человек получили ранения, десятки были арестованы и затем депортированы.

Зоар Чемберлен Регев участвует в движении "Свободная Газа" с 2012 года. В 2016 году зафрахтованное ею судно было арестовано, судебное разбирательство в Израилеи продолжается до сих пор: "Мы не представляем интересы каких-либо политических партий - ни внутри Палестины, ни вне ее, мы просто плывем в Газу. Наши действия не направлены против Израиля, поскольку мы считаем, что в его интересах, как и в интересах других государств региона, соблюдать права человека и нормы международного права".

В этом году флотилия под девизом "Право на справедливое будущее для Палестины" пришвартуется в Брайтоне, Ля-Рошели, Лиссабоне, Хихоне и других европейских портах прежде, чем отправиться в Газу.