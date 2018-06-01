Разные страны Евросоюза получат больше свободы при выборе, каких разводить животных, и какие сеять растения, но субсидий на это они будут получать меньше. Это явствует из опубликованых в пятницу предложений Еврокомиссии по финансированию совместной аграрной политики в период с 2021 по 2027 г. Выход Великобритании из Евросоюза вынудит сократить на 5 проц ассигнования на сельское хозяйство из общего долгосрочного бюджета.
ЕС урежет субсидии фермерам
ЕС урежет субсидии фермерам
Еврокомиссар по сельскому хозяйству сообщил о предстоящих модернизации и упрощении управления этой отраслью. Фил Хоган отметил, что помощь фермерам будет по-прежнему распределяться в зависимости их нужд. Он сообщил, что больше ресурсов будет выделяться на охрану окружающей среды и предотвращение климатических изменений.