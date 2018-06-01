Танец дьяволов на праздник Тела Христова
Танец дьяволов — одно из самых ярких представлений во время праздника Тела Христова в Венесуэле. Артисты выходят на улицы городов в костюмах Сатаны и исполняют традиционный танец с религиозным подтекстом: они пятятся перед пастором, как бы выражая раскаяние. Кульминация праздника — бегство костюмированных дьяволов от Причастия.
Этот танец символизирует победу добра над злом. В ряде городов Венесуэлы его исполняют члены закрытого общества, которое ставит задачу сохранения традиций. В 2012 г. ЮНЕСКО признала Танец дьяволов частью всемирного наследия.