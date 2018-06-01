Спасти корову Пенку

Власти Болгарии требуют убить корову Пенку, которая во время прогулки самостоятельно пересекла границу и попала на территорию Сербии. Животное вернули хозяину, но чиновники уверяют, что по правилам импорта она не имеет права находиться в ЕС.

Владелец Пенки Иван Харалампиев считает, что это несправедливо: «Корова перешла через контрольно-пропускной пункт Олтоманцы. Ни пограничная полиция, ни офицеры таможни её не остановили. Так она оказалась в Сербии, прошла через их КПП и никто не пытался её остановить».

В Сербии животное заметил местный фермер, который по бирке смог найти хозяина. Корову на шестом месяце беременности обследовали сербские ветеринары, которые выдали справку о том, что она здорова и угрозы не представляет.

После репортажей о судьбе Пенки началась кампания в её защиту — сначала в Болгарии, а затем и в других странах. Британская The Telegraph пишет, что сторонники Брексита собирают подписи под петицией против, цитата, «бессердечных чиновников ЕС». В правительстве Болгарии говорят, что не могут помочь: закон нельзя нарушить даже из соображений милосердия и гуманизма.