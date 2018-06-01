Представитель коалиции «популистов» в Италии Джузеппе Конте принёс присягу в качестве нового премьер-министра. Он согласился сформировать кабинет со второй попытки: трудности возникли при согласовании с президентом Серджо Маттареллой кандидатуры на пост министра экономики. Коалиция настаивала на том, что эта должность должна достаться известному евроскептику Паоло Савоне, глава государства противился.
Джузеппе Конте официально возглавил правительство Италии
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Джузеппе Конте официально возглавил правительство Италии