Китай призывает все страны сообща принять меры против односторонних действий в мировой торговле. Комментируя решение администрации США ввести таможенные пошлины на импорт продукции из стали и алюминия из ряда стран официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила:
Китай против протекционизма
Китай против протекционизма
"Все страны и особенно ведущие экномические державы, должны решитльно противостоять любым проявлениям протекционизма в торговле и инвестициях, должны также поддерживать открытую и прозрачную торговую систему, построенную на основе принципов ВТО, защитить нормальный порядок международной торговли и поддерживать восстановление и рост мировой экономики".
Во вторник пресс-служба Белого дома объявила о намерениях США ввести ограничения на китайские инвестиции в отдельных областях, а также 25-процентные таможенные пошлины на некоторые категории товаров.