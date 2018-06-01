Поминовение жертв этнической чистки

По воспоминаниям людей, пережившим эту трагедию, 31 мая 1992 года по радио Приедора было передано распоряжение: всем мусульманам пометить свои дома и квартиры белыми флагами, а на улицу выходить с белой ленты на рукаве. После этого подавляющее большинство мусульман были вынуждены покинуть свои дома, чтобы перебраться в другие районы Боснии или уехать за границу. Около 30 тыс человек, в основном мужчин, прошли через концентрационные лагеря.

В 2003 г. лидер боснийских сербов Приедора, Миломир Стакич, был приговорён международным трибуналом по бывшей Югославии к 40-летнему тюремному заключению.