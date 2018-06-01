Вонючий рейс

Самолет Transavia Airlines, летевший из Нидерландов на Канарские острова, совершил вынужденную посадку в Португалии из-за пассажира, который распространял вокруг себя неприятный запах. Из-за этого другие пассажиры жаловались на тошноту, кто-то даже потерял сознание. Стюарды попытались закрыть мужчину в туалете, но результата это не принесло. Тогда пилоты были вынуждены экстренно посадить самолет в португальском городе Фаро. В аэропорту мужчину встретили медики.

Один из пассажиров сказал, что запах, исходивший от мужчины, был невыносимым. "Казалось, что он не мылся несколько недель".