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Вонючий рейс

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Вонючий рейс

Вонючий рейс
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Самолет Transavia Airlines, летевший из Нидерландов на Канарские острова, совершил вынужденную посадку в Португалии из-за пассажира, который распространял вокруг себя неприятный запах. Из-за этого другие пассажиры жаловались на тошноту, кто-то даже потерял сознание. Стюарды попытались закрыть мужчину в туалете, но результата это не принесло. Тогда пилоты были вынуждены экстренно посадить самолет в португальском городе Фаро. В аэропорту мужчину встретили медики.

Один из пассажиров сказал, что запах, исходивший от мужчины, был невыносимым. "Казалось, что он не мылся несколько недель".

В компании Transavia заявили, что "самолет отклонился от курса по причинам, который носят медицинский характер, но от одного из пассажиров действительно немного пахло".

Кстати, это уже не первый случай в этом году, когда самолет Transavia совершает экстренную посадку по курьезным причинам. В феврале пассажиры рейса, следовавшего из Дубая в Амстердам, пожаловались на мужчину, пускавшего газы. Пилотам пришлось срочно посадить самолет в Вене.