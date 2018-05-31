Зинедин Зидан покидает мадридский "Реал"

"Я решил, что в следующем сезоне меня в "Реале" не будет. Команде нужны изменения, чтобы побеждать, ей нужен другой подход, новые методики, поэтому я принял это решение. Этот клуб навсегда останется в моем сердце, но настало время что-то изменить", - заявил он.

Зидан завершил карьеру футболиста после чемпионата мира 2006 года, в 2009 году занял пост помощника президента "Реала" Флорентино Переса, но через три года отказался от работы функционера, чтобы сосредоточиться на тренерской деятельности. В 2014 году Зидан возглавил молодежную команду"Реала", а в 2016 году принял предложение возглавить основную команду после ухода Рафаэля Бенитеса.

Под руководством Зидана "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов (2016-18). Француз является самым титулованным тренером в истории турнира наряду с Карло Анчелотти и Бобом Пэйсли.