Четыре павлина совершили побег из зоопарка города Филадельфии. Их заметили в среду вечером прогуливающимися вдоль межштатной автомагистрали 76B. Для поимки беглецов пришлось перекрыть движение транспорта. На трассе образовалась многокилометровая пробка. Полицейским удалось загнать пернатых в ловушку, однако те сумели выбраться и упорхнуть. Птицы сели на деревья, располагающихся на обочине трассы, откуда достать их так и не удалось.

В то же день в Лаудерхилле на юге штата Флорида гигантский подъемный кран рухнул на жилые дома. Произошло это во время строительства линий электропередачи. В службе местной пожарной охраны сообщили о двух пострадавших. Ущерб нанесён нескольким зданиям. Причины инцидента выясняются.