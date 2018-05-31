"Бог захотел, чтобы я собрал деньги на Falcon 7X"

"Я уверен, что, если бы Иисус жил сейчас, он не ездил бы на осле, он бы летал на самолете, чтобы проповедовать по миру слово божье". Телепроповедник из США Джесси Дюплантис обратился к своим последователям с просьбой пожертвовать ему деньги на личный самолет. Так, по словам пастора, он в прямом и в переносном смысле сможет быть ближе к богу.

Кстати, у Дюплантиса уже есть три самолета. Сейчас он хочет приобрести более современную модель. Своей пастве проповедник сообщил, что остановил выбор на Falcon 7X. По словам Дюплантиса, этот вариант ему подсказал сам бог: "Он сказал мне: "Хочешь подняться туда, где нахожусь я? Собери деньги на Falcon 7X".

Покупка этого самолета обойдется пастору (или его пастве) в 54 миллиона долларов. Как сообщается на сайте компании Dassault Aviation, Falcon 7X может без дозаправки преодолеть расстояние от Парижа до Токио, при этом "съедает" он на 15-30 процентов меньше топлива, чем другие модели (на экономию Дюплантис обращает особое внимание).

Два года назад Дюплантис и другой пастор – Кеннет Коплэнд – в эфире шоу Believer's Voice of Victory заявили, что проповедникам частные самолеты необходимы. "Мир такой большой. Без личных самолетов мы не сможем добраться до наших последователей".