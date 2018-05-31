Пошлины или квоты: ЕС ждет решения США

В пятницу истекает отсрочка, установленная США для принятия окончательного решения по ограничительным мерам на импорт стали и алюминия в отношении Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея и государств Евросоюза.

Решение о введении 25-процентных таможенных пошлин для стали и 10-процентных для алюминия Вашингтон принял 23 марта, но затем приостановил их действие для завершение переговоров с указанными странами.

На посвященном выработке единой стратегии саммите в Софии 17 мая страны ЕС высказались за то, чтобы, в случае решения США о бессрочном освобождении Евросоюза от пошлин, подписать ограниченное торговое соглашение и открыть рынки стран-членов для американского сланцевого газа. Если же Вашингтон не передумает, Брюссель намерен уже с 20 июня ввести ответные меры в сфере торговли, в частности, речь идет о пошлинах на джинсы, виски, арахисовую пасту и мотоциклы Harley-Davidson.

Однако экономисты, и с ними еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём склоняются в пользу третьего варианта развития событий: введения квот на импорт. Весь вопрос в том, будут ли это "жесткие квоты", то есть оговоренный объем стали и алюминия, больше которого будет невозможно ввести в США, или "гибкие" - оговоренный объем, после которого остальной импорт стали и алюминия будет облагаться пошлинами.