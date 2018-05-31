Сирийские дети в Турции

«Более двух миллионов сирийских детей не ходят в школу. Многие из них спасаются от войны в таких странах, как Турция, – передаёт Изабель да Силва. – Международной помощи юным беженцам посвящена эта передача «Вкратце из Брюсселя ».

Ни в одной стране не проживает так много беженцев, как в Турции – почти 4 млн. Подавляющее большинство — это выходцы из Сирии. Из них 1,7 млн — дети. Из те, кто достиг школьного возраста, 40 проц не определены на учёбу. Они рискуют подвергнуться трудовой эксплуатации или стать жертвами слишком раннего брака.

Пяти отпрыскам Абдул-Кадира и Зайнаб Алрифай, прибывших в Стамбул из Хомса 4 года назад, повезло. Они ходят во временный центр образования, где берут уроки у сирийских преподавателей на арабском языке и осваивают турецкий.

«Жизнь научила нас, что знания позволяют преодолевать любые трудности, – сказал отец, Абдул-Кадир. – Поэтому так важно просвещать детей с малолетства, чтобы у нас было поколение, способное, вернувшись в Сирию, строить нашу страну. Это будет возможно только благодаря знаниям».

Алрифаи получают от 6 до 11 евро в месяц за каждого своего ребенка, который не пропускает 80 проц занятий. Всего такие пособия выплачиваются в Турции родителям 330 тыс детей. Деньги выделяют международные доноры, прежде всего ЕС, США, Норвегия, в партнерстве с Детским фондом ООН и турецким Красным полумесяцем.

«Нужны продолжать усилия по защите и обучению этих детей, – сказал предоставитель ЮНИСЕФ Филипп Дуамель. – Это даст им лучшее будущее, вооружит необходимыми навыками».

Защиты сирийских детей — это задача, на выполнение которой ЕС выделил 34 млн евро. Они идут на оплату труда социальных работников и переводчиков, которые посещают семьи беженцев, оценивают и нужды и риски, оказавают экономическую и психологическую помощь. Такая работа налажена в 15 турецких провинциях, в том числе близких к зонам военных действий и местам проживания сирийских курдов.

Представитель ЕС в Турции сказал Евроньюс, что она за деньги выполняет свое обязательство удерживать мигрантов от попыток перебраться в Европу. Нужны средства и на переселение беженцев в менее опасные районы.

«Мы находимся на этапе поиска ещё 3 млрд евро, чтобы всего у нас было 6 млрд, – сказал Кристиан Бергер. – Это позволит нам осуществить программу добровольного переселения. Сейчас мы завершаем создание структуры для этого ».

Война в Сирии идёт 7 лет, политического решения конфликта пока не видно. Поэтому турецкое правительство прилагает усилия для интеграции беженцев. Оно подключает временные центры образования для сирийцев к национальной системе и поощряет семьи на то, чтобы отправлять младших детей напрямую в государственные школы.