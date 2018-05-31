Вотум недоверия: баски поддержат социалистов

Премьер-министр Испании Мариано Рахой может проиграть голосование по вотуму недоверия его правительству. Баскская Националистическая партия, у которой 5 депутатов а парламенте, заявила, что поддержит выдвинувших инициативу социалистов. Недоверие консерваторам Рахоя готовится выразить и Европейская демократическая партия Каталонии - это ещё 9 голосов в копилку оппозиции.

Представитель баскских националистов в парламенте Аитор Эстебан заявил:

"Если мы отклоним вотум недоверия, то стабильности в нашей стране не прибавиться. А потому мы должны в первую очередь выразить здесь волю баскского народа, наша партия должна поддержать отказ в доверии правительству".

Какое решение примет Мариано Рахой? Если он не подаст в отставку до намеченного на пятницу голосования, то станет первым испанским премьером, ушедшем из-за недоверия парламента.

Для успеха инициативы нужно 176 голосов, У социалистов их всего 84, но они могут набрать нужное число, объединившись с другими партиями. Поддержать их ранее согласились популисты "Подемос", партия "Компромисс" из Валенснии и националисты "Новых Канар". Решени басков и каталонцев присоединиться к ним значительно повышает шансы социалистов на успех. В таком случае место премьера займёт их лидер Педро Санчес.