Южный Судан: жертвы помогают жертвам

В лагере для перемещенных лиц в Южном Судане, близ города Бентиу проживает около 60 тысяч женщин. Половина, по данным сотрудников лагеря, подвергалась сексуальному насилию.

Мари Чабак Жакоак, волонтер, IRC: "Когда я была совсем юной, меня заставили выйти замуж. То, что я увидела здесь, затронуло мое сердце. Я стала волонтером Международного комитета по спасению (IRC), я вижу, как насилие отражается на жизнях людей. Когда я была совсем молодой, я не знала, куда податься... не хочу, чтобы другие женщины, так же страдали".

Мари - беженка, она и живет, и работает в лагере. Одна из ее обязанностей - обход палаток, откровенные разговоры с семьями. Она собирает информацию об изнасилованиях, направляя жертв за психологической и медицинской помощью.

Разговоры с пострадавшими - это еще и профилактика изнасилований в будущем. Волонтеры собирают информацию об опасных районах, разрабатывают план действий, уменьшающий риск для женщин. Которые нередко становится жертвами насилия, когда покидают лагерь в поисках хвороста; им гораздо безопаснее перемещаться группами, а не в одиночку.

Мари Чабак Жакоак, волонтер, IRC: "Мы обходим палатки четыре раза в неделю, это где-то от 14 до 20 семей... Иногда в день мы фиксируем 2-3 случая изнасилований".

В лагере действуют специальные "Центры для женщин", где можно поговорить с психологом, сориентироваться в отношении медпомощи, пообщаться с подругами по несчастью. Которых здесь всегда хватает: волонтеры фиксируют около 20 случаев изнасилований в неделю и 15 эпизодов физической агрессии в отношении женщин.