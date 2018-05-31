Изнасилование как оружие

Южный Судан - самое молодое государство планеты, которое обрело независимость от Судана в 2011 году, но не обрело с тех пор ни мира, ни стабильности. С 2013 года здесь не затихает гражданская война, обусловленная этнополитическими противоречиями в обществе.

Мы в Бентиу, столице штата Юнити, ставшего площадкой самых ожесточенных и кровопролитных боев. Люди бегут... Многие - в лагерь, разбитый международными организациями для защиты гражданского населения. Это - самый густонаселенный центр приема беженцев в стране, здесь постоянно проживают 120 тысяч человек. Отдельного внимания заслуживают осевшие тут женщины и девушки: большая часть пережила сексуальное насилие, ставшее одним из оружий этой гражданской войны.

Беженка, жертва насилия: "Мы шли довольно большой группой вдоль реки. К нам подошли какие то бандиты, выбрали семь женщин. Отвели в лес. Мы знали, что нас будут насиловать, мы старались утешить друг друга, говорили - такое случается на любой войне. Мы все время помним: если тебе повезло сегодня, тебя изнасилуют завтра".

По данным UNICEF, 65 % женщин Южного Судана стали жертвами сексуального насилия или физической агрессии. Эта организация возглавила международную программу помощи жертвам, пытаясь сдержать рост сексуальной агрессии в зонах конфликтов.

Мустафа Бен Мессауд, глава офиса UNICEF, Бентиу: "Количество изнасилований, преступлений против женщин растет в геометрической прогрессии с 2013 года. Сегодня можно говорить об эпидемии изнасилований. Над женщинами здесь постоянно издеваются. Причем ситуация ухудшается с каждым днем".

Что можно сделать для помощи жертвам? В лагере беженцев открыты специальные центры, они патронируются UNICEF при участии Международного комитета по спасению (IRC) и финансируются Евросоюзом. Здесь женщины могут рассказать свою историю, получить психологическую поддержку.

Ракель Ньянквуа, мендежер центров: "Из всех обитательниц нашего лагеря половина пережила сексуальное насилие, иногда не раз. Женщин насиловали до прибытия в лагерь, иногда инциденты случаются в самом лагере и очень часто, когда женщины покидают его территорию. Мы обеспечиваем жертвам психологическую поддержку, информируем их о последствиях насилия, посылаем на медицинские обследования".

Практика показала: лагерь, даже охраняемый - не гарантия безопасности. Волонтеры сообщают о двух десятка изнасилований в неделю, не считая физической агрессии. В группе риска - те женщины и девушки, которые вынуждены часто покидать лагерь, чтобы собрать хворост, древесину, необходимые для приготовления пищи.

Последние три года представители гуманитарных организаций контролируют периметр лагеря, однако и эта мера не слишком эффективна.

Рунганго Бакаса. волонтер: "Мы разговариваем с женщинами, которые возвращаются после заготовок в лагерь. Спрашиваем, как все прошло.... Так мы собираем информацию о потенциально опасных участках и потом можем предупредить других женщин".

Пострадавшие получают медицинскую помощь здесь же, в лагере. Ситуация осложняется тем, что уже изнасилованные женщины не могут долго оставаться в укрытии. Им необходимо делать заготовки, и они вновь рискуют. Как эта мать 8 детей.

Ньякур Рум, жертва: "К нам подошли какие-то мужчины. Мои подруги убежали, я замешкалась. Они меня схватили. Теперь каждый раз, когда мне приходится выходить из лагеря, я паникую. Но у меня нет выбора, у меня дети, нам нужен хворост".

Международные организации, в том числе и ведомство ЕС по гуманитарным вопросам, ищут пути профилактики сексуальной агрессии в странах, где, как в Южном Судане, конфликты имеют этнические корни.

Барт Виттевин, служба гуманитарной помощи ЕС: "Это международная инициатива, в ней участвуют 70 организаций под патронатом Евросоюза. Специалисты ищут эффективные пути решения проблемы сексуальной агрессии в зонах конфликтов, они настаивают на более точном сборе статистки, что позволит оперативнее помогать жертвам, информировать население".

Сексуальное насилие в Южном Судане применяется как средство унижения представителей других этнических групп. Женщины боятся.... но некоторые, благодаря работе психологов, находят в себе силы после пережитого улыбаться и даже танцевать.