Американцы возмущены видеоигрой о стрельбе в школе

Шквал критики в США вызвала компьютерная игра Active shooter. Ранее в интернете появилось видео-превью, которое возмутило родственников жертв стрельбы в американских школах. На кадрах видно, как персонаж игры заходит в школу и открывает огонь по присутствующим в здании.

В четверг стало известно, что сервис Steam, на котором должна была распространяться игра, удалил Active shooter со своей страницы. Это решение было принято после того, как на платформе change.org появилась петиция с просьбой к компании Valve, владельцу Steam, не выпускать игру. За шесть дней она собрала более 200 тысяч подписей. "Как могут спать те, что зарабатывают на том, что превращают стрельбу в школе в развлечение?" – говорится в петиции.

Представитель Valve Corporation заявил, что разработчиком игры оказался некто Ата Бердыев, которого в компании охарактеризовали как "тролля, ранее уже нарушавшего права потребителей". О его реальной личности в Valve ничего неизвестно.

"Это непростительно. Компаниям, которые создают подобные компьютерные игры после столь страшных трагедий, должно быть стыдно", - написал несколько дней назад в Twitter Билл Нельсон – сенатор от Флориды. В школе, расположенной в этом штате, 14 февраля один из учеников, Николас Круз, открыл огонь по одноклассникам. В результате погибли 17 человек. Всего за этот год в США произошло более 20 случаев стрельбы в образовательных учреждениях.