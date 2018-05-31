Ни одного удара в створ ворот соперника - таким сомнительным результатом завершился накануне товарищеский матч сборной России.
Россия в Австрии: ни одного удара в створ ворот
Россия в Австрии: ни одного удара в створ ворот
За две недели до старта домашнего чемпионата мира подопечные Станислава Черчесова проиграли команде Австрии. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Тиволи-Ной" в Инсбруке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 28-й минуте решающий мяч - с голевой передачи нападающего английского "Вест Хэма" Марко Арнаутовича - забил полузащитник "Шальке" Алессандро Шёпф.
Единственный опасный момент россияне создали на исходе часа игры, когда Федор Смолов получил мяч в штрафной после передачи Александра Головина, но после удара в нижний угол он прошел в полуметре от штанги. Россияне старались комбинировать, проводили атаки по обоим флангам, но результата это не принесло, отмечают комментаторы, как и шесть замен по ходу второго тайма.
Главный тренер Станислав Черчесов объяснил такой исход игры "большими физическими нагрузками" сборной после двухнедельных сборов, что, по его словам, обусловило большое количество индивидуальных ошибок.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).