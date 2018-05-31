"Воскрешение": новые подробности

Аркадий Бабченко, о гибели которого сообщила вся мировая пресса, менее, чем через сутки появился на пресс-конференции. Он извинился за инсценировку собственного убийства, в которой принимал участие, перед своей женой и родственниками. По словам Василия Грицака, главы СБУ, планировалось ликвидировать в рамках предотвращенной его службой операции 30 человек, а исполнитель должен был "закупить 300 автоматов Калашникова, сотни килограмм взрывчатки многое другое, на средства российских спецслужб".

Во вторник вечером сообщалось, что Бабченко был расстрелян в упор, и что это убийство связано с его профессиональной деятельностью. Была информация, что он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

"Воскрешение" Бабченко вызвало радость одних, тех, кто поддерживал его как критика политик Кремля, и недоумение и гнев других, в частности, влиятельной международной организации "Репортеры без границ", сообщивших в коммюнике, что "возмущены манипуляцией украинских спецслужб, ведущих информационную войну", и указавших, что "игра с фактами опасна для любого государства, как и использование в этой игре журналистов". Кроме того, генеральный секретарь "Репортеров без границ", известный французский журналист Кристоф Делуар задал вопрос, насколько подобная инсценировка была необходима, и подчеркнул, что в фальсификация смерти нет и не может быть необходимости.

Российский МИД отметил, что "спектакль удался на славу, и что антироссийская истерика - единственное средство государственного управления в условиях диктатуры национализма на Украине".

За три прошедших года в Киеве застрелили журналиста Олеся Бузину, открытого критика киевской власти, и взорвали Павла Шеремета, который, как он говорил, уехал из России из-за невозможности заниматься там журналистикой.