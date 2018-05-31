Ким приняли в Белом Доме. Не Ким Чен Ына, а Ким Кардашьян.
Ким в гостях у Трампа
Ким в гостях у Трампа
Звезда социальных сетей обратилась к президенту в просьбой о помиловании 63-летней женщины, осужденной за хранение наркотиков.
Кардашьян в период избирательной кампании публично поддерживала соперницу Трампа Хиллари Клинтон, тогда как ее муж, Канье Уэст не менее звучно поддерживал нынешнего хозяина Овального кабинета. Трамп назвал встречу великолепной, и сказал, что речь шла о реформе тюрем и исполнении наказаний.