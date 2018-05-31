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США

Извержение на Гавайях: новая эвакуация

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Извержение на Гавайях: новая эвакуация

Извержение на Гавайях: новая эвакуация
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Новая эвакуация на Гавайях и новые потоки лавы вулкана Килауэ.

Местные власти обходят жилища, чтобы уговорить их обитателей перебраться в безопасное место.

Потоки раскаленной лавы вытекают из разломов, которых вулканологи считают на десятки, а само извержение продолжается уже месяц.

За это время лава уничтожила более 80 домов и несколько автомобильных дорог. Наиболее серьезные последствия - у туристической индустрии, поскольку поток отдыхающих резко уменьшился.