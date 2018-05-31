Новая эвакуация на Гавайях и новые потоки лавы вулкана Килауэ.
Извержение на Гавайях: новая эвакуация
Извержение на Гавайях: новая эвакуация
Местные власти обходят жилища, чтобы уговорить их обитателей перебраться в безопасное место.
Потоки раскаленной лавы вытекают из разломов, которых вулканологи считают на десятки, а само извержение продолжается уже месяц.
За это время лава уничтожила более 80 домов и несколько автомобильных дорог. Наиболее серьезные последствия - у туристической индустрии, поскольку поток отдыхающих резко уменьшился.