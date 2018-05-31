Дипломатическая подготовка к саммиту КНДР-США

В Нью-Йорке государственный секретарь США Майк Помпео провёл переговоры с заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Это первый за 20 лет визит в США северокорейского чиновника такого ранга. Стороны обсудили подготовку к саммиту лидеров двух стран, который в своих комментария Помпео называл "предполагаемым", ставя под сомнение возможность его проведения.

Майк Помпео, государственный секретарь США: "Задача стоит трудная. Не нужно обольщаться – нам еще нужно проделать много работы. Мы продвинулись и здесь, и на других площадках, на которых происходили переговоры. Мы в полной мере воспользовались предоставленным нам временем, чтобы добиться определенного результата здесь, в Нью-Йорке".

Помпео дал понять, что в ходе полуторачасового разговора обсуждались гарантии безопасности, которые США могут дать КНДР в обмен на ядерное разоружение последней. Северокорейы привезли личное послание от своего лидера Дональду Трампу.

Дональд Трамп, президент США:"Мне будет доставлено письмо от Ким Чен Ына. Я с нетерпением жду возможности прочитать его, и для них оно тоже очень важно. Судя по всему, они привезут его в Вашингтон в пятницу. С нетерпением жду этого момента".

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с Ким Чен Ыном. Он пожелал успеха процессу мирного урегулирования на корейском полуострове, но призвал стороны не форсировать события и не требовать всего и сразу.