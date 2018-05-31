ВОЗ призывает не губить сердце табаком

Всемирная организация здравоохранения отмечает День без табака, привлекая внимание к связанным с курением рискам для здоровья и к эффективным мерам по снижению уровня потребления табака. По данным ВОЗ, хотя число курильщиков снизилось в мире на семь процентов с 2000 года, активное и пассивное курение остается основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний, от которых ежегодно умирает три миллиона человек.

Дуглас Бетчер, директор департамента незаразных заболеваний ВОЗ: "Как следует из доклада ВОЗ, только одна из восьми стран приближается к добровольно взятому на себя обязательству сократить потребление табака. Один из главных факторов, препятствующий странам с низкими и средними доходами это сопротивление табачной промышленности, которая желает восполнять умирающих клиентов, предлагая молодому поколению свою продукцию по низким ценам".

ВОЗ наблюдает позитивную динамику в борьбе с табакокурением в странах Европы и Америки, тогда как в Африке и на Ближнем Востоке потребление табака, напротив, продолжает расти. По данным ВЦИОМ, в России курят 29% жителей, в то время как в 2009 году этот показатель составлял 41%.

Табачная промышленность остается одной из самых высокодоходных. По данным на 2016 г., общая стоимость розничных продаж составила 683 млрд 400 млн долларов. Со 2002 по 2016 г. объем продаж в мире вырос на 27,6%. Но ожидается, что к 2021 г. он сократится на 8,2%.

Мировой рынок табака в настоящее время контролируют 5 гигантов: China Tobacco, Philipp Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco и Imperial Tobacco.